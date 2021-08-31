كأن الأزمات ترافق الفنان المصري “محمد رمضان“، فلا يكاد يخرج من واحدة حتى يدخل في أخرى. فقد قضت محكمة مصرية بتغريمه مبلغا قدره 12.5 مليون جنيه. كتعويض لشركة “العدل جروب“.

وفي التفاصيل، أصدرت محكمة شمال الجيزة الإبتدائية، أول أمس الموافق الأحد حكما يقضي بفسخ العقد بين رمضان وشركة “العدل جروب”، التي تعاقد معها لأداء دوره في فيلم “بطل عادي”، وتغريمه 500 ألف جنيه.

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كما ألزمته أيضا بدفع 12 مليون جنيه إلى الشركة المذكورة بحسب التعويض المنصوص عليه بعقد الإتفاق، إضافة إلى المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكرت المحكمة الابتدائية، في حيثيات حكمها، أنه ثبت لديها إخلال محمد رمضان بالوفاء بالتزاماته التعاقدية المتمثلة في الامتناع عن أداء الدور الموكل إليه بموجب عقد الاتفاق دون مبرر قانوني.

محمد رمضان وشهادة الدكتوراه الفخرية

يُشار إلى أن الممثل الشاب كان شغل مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين بحصوله على دكتوراه فخرية من المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان، ثم سحبها منه بعد أن أثار الأمر غضب جهات عديدة.

خلافات مع مدحت العدل :

وقبل هذه الأزمة تعاون الفنان محمد رمضان مع شركة العدل بمسلسل “نسر الصعيد“، والذي كشف السيناريست مدحت العدل، خلال حواره ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة”، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أنه اعتذر عن كتابة “نسر الصعيد” لتدخل الفنان محمد رمضان في أعمال الكتابة، مؤكدا أنه لن يقبل العمل بهذه الطريقة.

وأكد العدل، أن الامور قد وصلت إلى طريق مسدود بين شركة العدل ومحمد رمضان، لافتا إلى أن الشركة ستطالب بحقها القانونى تجاهه.

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