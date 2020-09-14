بعد الضجة التي حدثت مؤخرا، بسبب سيارتها الجديدة والتي تلقتها كهدية من زوجها رجل الأعمال “أحمد أبو هشيمة” وبلغ ثمنها 10 مليون جنيه، لفتت الفنانة “ياسمين صبري” الأنظار بحقيبة باهظة الثمن، أثارت بها جدلا واسعا بين النشطاء علي السوشيال ميديا

حيث نشرت الفنانة ياسمين صبري مؤخراً عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عدة صور خلال استمتاعها بقضاء الإجازة الصيفية في اليونان مع زوجها، وظهرت في بعض الصور وهي تحمل حقيبة كبيرة باللون “البيج”، من توقيع علامة Christisan Dior الفاخرة، والتي يصل سعرها إلى 2392 دولاراً أمريكياً أي ما يقترب من 40 ألف جنيه مصري.

دار Christisan Dior أطلقت على الحقيبة اسم Dior Book Tote ، وهي من تصميم المديرة ماريا غراتزيا شيوري، وقد صمّمتها كبيرة الحجم لتتسع لكل الأغراض التي تحتاج إليها المرأة في يومياتها، وقد صنعت في إيطاليا.

يُشار إلي أن الفنانة “ياسمين صبري” أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي في الفترة الماضية، بعدما تداول نشطاء بموقع “تويتر” صورة من الإفراج الجمركي وإخطار الترخيص لـسيارة جديدة ماركة رولز رويس، أهداها لها زوجها أحمد أبو هشيمة، وجاء سعر السيارة كما هو وارد في إخطار الترخيص: 6 ملايين و133 ألفاً و545 جنيهاً، وجاء سعر الإفراج الجمركي عنها بما يقارب 4 ملايين جنيه، بإجمالي نحو 10 ملايين جنيه مصري.

قيمة الرسوم المفروضة على السيارة أثارت جدلا كبيرا بين نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تسائلوا عن أسباب عدم دفع أبو هشيمة للرسوم الجمركية، والتي تصل لأكثر من 8 ملايين جنيه. وهو ما دفع مصدر مسئول بمصلحة الجمارك للتأكيد على أن المستند الذي تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي صحيح، وصادر عن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، وأن جميع الاختام المرفقه بصورة الإخطار صحيحة.