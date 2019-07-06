بعد شائعة مرضها.. شاهدوا شيرين عبدالوهاب في أوّل ظهورٍ لها

تداول متصفحو مواقع الصور والفيديو الشهير “إنستغرام”، صورًا للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، في ظهورها الأول بعد شائعة مرضها التي انتشرت مؤخرًا. وظهرت شيرين في الصور التي تداولها البعض، برفقه الممثل العالمي فوريست وايتكر، وزوجها الفنان حسام حبيب.

وجاء ظهور شيرين مع فوريست، على هامش تواجدها في الولايات المتحدة، خلال الفترة الحالية، حيث تقضي عطلة صيفية مع زوجها حسام حبيب، هناك.

وقد تم الانفراد تصريح من الفنان حسام حبيب، عن الحالة الصحية لزوجته شيرين، بعد انتشار شائعات كثيرة عن مرورها بوعكة صحية، والذي أكّد أنها ليس لها أساس من الصحة، وأن اعتذارها عن حفل قرطاج جاء بسبب الاختلاف في وجهات النظر ليس أكثر.

وقال حبيب ، إنه يتواجد بصحبة شيرين، وأنها تتمتع بصحة جيدة، وكل ما نشر عن إصابتها بأي أمراض وسفرها للعلاج في لندن غير صحيح، مشيرًا إلى أنهما يتواجدان في أمريكا، ومن المقرّر عودتهما خلال الأيام المقبلة لاستكمال نشاطهما الفني بمصر.

يُذكر أن شيرين عبد الوهاب ألغت حفلها بمهرجان قرطاج 2019 الذي كان مقررًا إقامته في الـ 17 من أغسطس المقبل، وجاء بديلًا عنها النجم اللبناني عاصي الحلاني.