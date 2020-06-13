نفت الشيف الأردنية “منال العالم” الشائعة التي انتشرت في الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاتها بسبب وعكة صحية مفاجئة.

وقد أطلت منال العالم في بث مباشر عبر حسابها على انستغرام لتنفى الخبر وتطمئن متابعيها ومحبيها أنها بخير وصحة جيدة.

كما أبدت منال العالم غضبها من الحسابات التي تنتحل اسمها وتنشر اخبار كاذبة قائلة: “فين الانسانية فين البشر وفين العالم انا مش فاهمة هدول ايش” مؤكدة ان هذه الشائعة تسببت في توترها وتوتر افراد عائلتها.

يذكر أن منال العالم، 57 عاما، كانت قد خسرت إبنتها “سمر” منذ مدة بعد صراع مع سرطان الدم عن عمر يناهز الـ 24 عاماً.