كشفت الفنانة ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني في تصريحات صحفية عن حقيقة الأخبار التى انتشرت فى الفترة الأخيرة والتى تخص حملها.

حقيقة حمل ماريتا

بدات كلامها قائلة “كل ما يتردد عار تماما عن الصحة، وليس هناك حمل كما يعتقد البعض، وعندما يكون حقيقيا سأعلن لجمهورى”

تابعت أرى مثل هذه الشائعات أمر إيجابى، خاصة أن الجمهور مهتم بأخبارى وحياتى وهو أمر يسعدني.

وقالت ضاحكة “وين ما بروح يقولون لي مبروك وأقول لهم وين مافي..وانشالله شيء نهار “، متابعة “أشعر أن الناس تفرح لفرحي ولن أخفي هذا الأمر عند حدوثه”.

ماريتا الحلاني: عند حدوث حملي لن أخفي الخبر

أضافت “أحب أن أظهر هذه القصص وأشاركها مع الجمهور، وأول ما يصبح هذا الأمر حقيقة لن أخفيه ، ومعروف عني أنني أحب أن أشارك القصص التي أمرّ بها وأول ما تصير ستعرفون فورًا”.

زفاف ماريتا الحلاني

وكانت ماريتا الحلاني احتفلت بزفافها في 8 يونيو، بأحد الفنادق في دولة الإمارات العربية.

وأطلت بفستان زفاف من تصميم إيلي صعب من مجموعته لأزياء العرائس لخريف 2023.

وجاء الفستان بلا أكمام، ومطرز بأوراق شجر ثلاثية.

واحتفالات ماريتا استمرت على مدار 5 أيام بداية من حفل توديع العزوبية ثم حفل “ليلة الحنة” الذي تم على الطريقة التقليدية في مزرعة عاصي الحلاني.

واللون الأبيض كان عنوانا لإطلالات ماريتا الحلاني، بداية من البيجاما و”ليلة الحنة” وصولا إلى فستان الزفاف

من هي ماريتا الحلاني؟

ماريتا الحلاني هي ابنة الفنان عاصي الحلاني اتجهت للغناء مثل والدها وشقيقها، كما اتجهت أيضا للتمثيل.

وشاركت ماريتا الحلاني في رمضان 2023 في مسلسل “عشرة عمر” وهو من بطولة نيكول طعمة، جان قسيس، جوزف حويك، خلود صوان، لمى لاوند، نور غندور، بولين حداد، هيثم المصري، حسن حمدان، زياد صابر، روزي الخولي.

آخر أعمال ماريتا

الجدير بالذكر ان اخر أعمال الفنانة ماريتا الحلاني مسلسل “نزيف” .

مسلسل نزيف من تأليف جاد الخوري، إخراج إيلي الرموز، وإنتاج شركة “غولدن فيلمز” ويعتبر وهو رابع تجربة لها، بعدما ظهرت بشخصيتها الحقيقية من قبل في مسلسل “فكسر”، ثم “حكايتي” و”2020″

اما عن آخر أعمالها الغنائية”أنا بنت” التي تم طرحها فى شهر مارس الماضي عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات وألحان ماريتا الحلاني، وتوزيع جمال ياسين.

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