الصفحة الرئيسية فن بعد صالح الجسمي.. قمر شامتة بـ أنجي خوري وتصفها بـ”الخنزيزة”

بعد صالح الجسمي.. قمر شامتة بـ أنجي خوري وتصفها بـ”الخنزيزة”

بواسطة -
0 95
amar angie

قمر شامتة بـ أنجي خوري

بعد قرار السلطات الإماراتية بترحيل المغنية السورية ​أنجي خوري​ وإسمها الحقيقي نجوى خليق الله إلى بلدها الأم سوريا، علّقت ​الفنانة اللبنانية قمر​ على هذا القرار شامتةً بخوري.
وظهرت قمر في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وقالت:”الدنيا ليست سائبة والغلط ممنوع في الإمارات”، ثم وصفتها بـ”الخنزيزة” وبألفاظ خارجة، مشيرةً إلى أنَّ كل تصرفاتها مخلة بالآداب.
ومن جهته علّق الإعلامي ​صالح الجسمي​ على ترحيل خوري قائلا: “حينما يتمادى في أخطائه واستهتاره بقوانين البلد الذي تستقبله فإن ترحيله بهدوء هو القرار المصائب”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.