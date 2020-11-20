أثارت الفنانة المغربية جليلة الضجة مجدداً بسبب فيديو جديد لها تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وبدا أنها تبرر من خلاله ما قيل عن فرحها بانفصال تامر حسني وبسمة بوسيل.

وقالت في المقطع: “كم أنت عظيمة يا جليلة” مشيرة إلى أن عدداً من الحسابات المزيفة تحمل اسمها على المواقع. وسألت المتابعين عما إذا كانت أخبارها تشغلهم إلى هذا الحد. واعتبرت أن سعالها قد يحدث ضجة.

وأثار الفيديو اهتمام الكثير من الناشطين على تلك الحسابات حيث حقق على أحدها أكثر من 42 ألف مشاهدة في وقت قصير. ورأى بعض المعلقين أنها تبرر بهذا ما نشر من أخبار بشأن فرحها بالخلاف بين الفنان المصري والمصممة المغربية.

ويذكر أنها ظهرت في مقطع مصور وهي ترقص وتزغرد على أنغام أغنية “بشرة خير” للنجم حسين الجسمي. إلا أنها خرجت عن صمتها وردّت على الاتهامات التي طالتها.

وكتبت عبر خاصية القصص المصورة: “حبايبي ومتابعيني رجاءا لا تقحمون اسمي مع أي شخص أياً كان. أنا بعيدة عن هالمواضيع فديتكم ولا اللي خص بأحد”.

وأضافت: “يا ريت تطلعوني من هالموضوع بليز وبخصوص فيديوهات اليوم الفرحة اللي كنت فيها لأني رح اكون اول وجه عربي لبراند عالمي باذن الله” وتابعت: “حرفياً كنت فرحانة من قلبي وحبيت أسويلكم اياها مفاجأة والله يوفقني ويوفق الجميع يا رب”.