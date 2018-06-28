زوجة عمرو دياب ترد بقوة بعد صورة إبنتها “غير المحتشمة” المثيرة للجدل

بعد الصورة التي اثارت الجدل والتي جمعت ابنة الفنان ​عمرو دياب​ “كنزة” مع أحد الأشخاص واعتبرها الكثيرون انها تخطت بها كل حدود الجرأة، حيث ظهرت كنزة تستلقي على الأرض إلى جانب شاب وهي ترتدي “شورت” قصيراً جداً كشف عن ساقيها بالكامل، إضافة إلى “توب” بلا أكمام، الأمر الذي أعتبره المتابعون إطلالة “غير محتشمة”، ردت السيدة ​زينة عاشور​ زوجة الفنان عمرو دياب، على كل الإنتقادات.



عاشور نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي رسالة الى أولادها حيث دعمت موقفهم وخصوصا “كنزة” وكتبت التالي:

“تذكروا أنه ما من شيء مطلق في هذه الحياة.. وحدها الإنسانية في ضعفها وقوتها تتحكم بمدار حياتنا.. فلا تكونوا قاسيين على أنفسكم، لأن القسوة المفرطة ستحول بينكم وبين النمو كما يليق بكم واعرفوا نقاط ضعفكم ونقاط القوة في شخصكم، تماما كما تعرفوها فى الآخرين، وتقبلوا الآخر كما هو وتعاطفوا معه لا تحكموا ولا تتدخلوا في الاخر، الاخر هو انت فى موقف ضعفك أو موقف قوتك، عيشوا أحرار فإن الحرية وجهة نظر خاصة”.



“استمعوا للصوت الذي يأتيكم من الأعماق واعملوا على تطويره، فقد كبرتم محاطين بالحب لذا فأنتم على الدرب الصحيح وأخيرا، تذكروا أن تستمتعوا بأيام الدراسة الجامعية إلى أقصى الحدود.. تعلمو، استكشفوا، ولا تتخلو يوما عن أحلامكم.. والأهم من هذا كله، اشكرو الله دائما على الإمكانيات المتاحة لكم.. ولا تنسوا أن تحبوني كما أحبكم”.