بعد صورتها الجريئة واتهامها بالعري.. قمر ترد: أنا اذا اتحجّبت بتنتقدوني

أثارت صورة جريئة للفنانة اللبنانية قمر جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما جرّت عليها اتهامات بالعري.

وفي التفاصيل، نشرت قمر صورة جديدة عبر حسابها الخاص على “انستغرام” للترويج لأغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “أنا حالة”، فبدت قمر للوهلة الأولى كأنها من دون ثياب وهي تعزف خلف آلة تشيللو الموسيقية.

ورداً على الإنتقادات والتعليقات على تخطيها حدود الجرأة، أعادت قمر نشر الصورة بلقطة أقرب عبر خاصية “ستوري”، لتبين أنها لم تكن عارية، وأثبتت انها كانت ترتدي bodysuit بلونٍ لحمي.

وكتبت:”شو عم تنتقدوا؟ أنا اذا اتحجّبت بتنتقدوني…إلى كل المنتقدين ذوي العقد النفسية، قبل ما تحكموا وتهاجموا وتشوفوا كل شي غلط ركزوا بالأول، لأن عيوبكم ما بتشوفوها إلا بغيركم”.

وأضافت:” ارتقوا أيها الشعب العربي ويا أيها الناس عليكم بأنفسكم”.