أثارت ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، الجدل مرة جديدة، بعد نشرها صور مع زوجها في حوض السباحة وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

فمازالت ابتسام بطمة شقيقة دنيا بطمة تثير الجدل من خلال نشرها صور جريئة لها.

فقد نشرت ابتسام مجموعة صور عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها من داخل حمام السباحة بمايوه بكيني بني اللون كشف عن أجزاء كثيرة من جسدها.

وفي صور أخرى ظهرت أيضا بنفس الإطلالة بأحضان زوجها وهي تداعبه معلقة: (my hubby) أي “زوجي” .

وقد انصبت الانتقادات على أن مثل تلك الصور والمقاطع ما هي إلا لحظات خاصة بين الزوجين، ولا يصح نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وانتقادات أخرى طالت ظهور شقيقة الفنانة المغربية بملابس السباحة.

وكانت ابتسام قد اثارت قبل ذلك الجدل بعد نشرها صورة مماثلة ظهرت فيها مع شقيقتها دنيا في حمام السباحة.