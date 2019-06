بعد صورتها مع ابنتيها.. رضوى الشربيني تنشر أول صورة لوالدتها

View this post on Instagram

كل سنه وأنتى معايه ظهرى سندى…شيلانى و شيله همى…كل سنه وأنتى قبلى…كل سنه وأنتى قلبى…ربنا يخليكى لينا يا اكبر نعمه عليه فالدنيا…ودعاكى و رضاكى عندىً بالدنيا… امىً ثم امىً لحد اخر يوم فىً عمرى❤️❤️❤️