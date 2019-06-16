بعد صورتها مع ابنتيها.. رضوى الشربيني تنشر أول صورة لوالدتها

احتفلت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني بعيد ميلاد والدتها، حيث شاركت جمهورها بأول صورة لها.
رضوى الشربيني أرفقت الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على انستغرام، بتهنئة خاصة لوالدتها، بقولها: “كل سنة وأنتي معايا ظهري سندى.. شيلاني وشايلة همي”.
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كل سنه وأنتى معايه ظهرى سندى…شيلانى و شيله همى…كل سنه وأنتى قبلى…كل سنه وأنتى قلبى…ربنا يخليكى لينا يا اكبر نعمه عليه فالدنيا…ودعاكى و رضاكى عندىً بالدنيا… امىً ثم امىً لحد اخر يوم فىً عمرى❤️❤️❤️
وأضافت رضوى الشربيني: “كل سنه وأنتي قبلي.. كل سنه وأنتي قلبي.. ربنا يخليكي لينا يا أكبر نعمة عليا فالدنيا.. ودعاكي و رضاكي عندىً بالدنيا.. امىً ثم امىً لحد اخر يوم فىً عمري”.
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وكانت رضوى الشربيني قد شاركت جمهورها مؤخرا في صورة جديدة لها مع ابنتيها، عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة : «الحب كله»، وظهرت في الصورة مع ابنتيها تمارا وتيا.