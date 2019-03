بعد صورتها مع محمد رمضان.. سما المصري لـ حلا شيحة: “ليه كدة؟”

View this post on Instagram

والله انا شفت الصوره دي امبارح لمحمد رمضان وحلا شيحه كنت عايزه اسال حلا واقولها ((ليه كده؟)) انا كنت ضد خلعك للحجاب اه بس خلاص دي حريتك الشخصيه لكن اول دور تطلعيه يكون مع محمد رمضان وهو عامل دور بلطجي في رمضان؟؟ …بلطجي تاني؟؟ اللي علم العيال مسك السنج والسكاكين ويقلعوا هدومهم علي كوبري قصر النيل؟؟ .نفس الموضوع تاني وللاسف الدوله اللي بتنتجله المسلسل دا وإعلام المصريين اللي تبع الدوله…طبعا هتقولوا أنه بيموت في اخر الدور الشرير دا اه بيموت بس بعد مابيعلم العيال يمسكوا السنجه والسيف وهتقولوا طب ماانتي بتعلمي العيال الرقص انا علي الاقل البنات بتتولد بترقص لوحدها لكن مابيتولدوش شايلين سنج وسكاكين….ربنا يستر علي الشباب من الدور اللي هيعمله محمد رمضان في مسلسل زلزال ويخيب املي وماتطلعش بطلجي وعيل سرسجي وشمام ذي الأدوار اللي قبل كده وتعلمهم حاجه مفيده المره دي…بالمناسبه اي عيل نجس سرسجي اهيدخل يقل أدبه في التعليق هياخد بلوك في وش امه هيغور…بس كده…