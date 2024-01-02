بعد أن أثار النجم المصري تامر حسني، حيرة جمهوره بشأن عودة المياه لمجاريها عقب نشره صورة تجمعه بأسرته، ظهرت فيها زوجته السابقة الفنانة المغربية بسمة بوسيل، خرجت الأخيرة عن صمتها.

صورة قلبت التواصل

فقد كتبت بسمة بوسيل عبر خاصية “الستوري” بحسابها الرسمي بموقع السوشيال ميديا “إنستجرام“: “صحيت على أخبار مش صحيحة، أنا وتامر مرجعناش لبعض، والصورة العائلية للعائلة كانت بغرض أنه يفرح الأولاد، لأنه مش هيقدر يحضر معاهم رأس السنة، ونعتذر على سوء الفهم”.

ونشر أمس الفنان تامر حسني صورة له رفقة أولاده وطليقته بسمة بوسيل، وعلق عليها قائلا: “كل سنة، وأنتم طيبين.. ويا رب.. سنة أفضل على الجميع وعلى أمتنا العربية”.

ما أثار تساؤلات كثيرة حول طبيعة العلاقة بين الثنائي وصحة زواجهما مجددا.

أشهر على الطلاق

وكانت بسمة بوسيل قد أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن تامر حسني في شهر أبريل/نيسان الماضي، من خلال منشور عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وقالت حينها: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام.. ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير.. آمين يارب”.

ليرد تامر حسني على منشور بسمة بوسيل: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار.. فانفصلوا بالاتفاق الطيب وستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 سنة مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم”.

هل اعتزل تامر حسني الغناء؟

انتشرت في الساعات القليلة الماضية، أنباء اعتزال الفنان تامر حسني التمثيل والغناء؛ لاسيما بعد تركيزه الفترة الماضية على نشر منشورات دينية وحكم دعمًا لأهالي غزة وما يتعرضون له من قهر وظلم كبير.

من جانبه، نفى تامر يحيى مدير أعمال تامر حسني، في تصريحات صحفية الأمر جملة وتفصيلاً، مشيرًا إلى أن تامر حسني في أبوظبي حاليًا لإقامة حفل رأس السنة، مساء الليلة، وسط حفل جماهيري كبير، مضيفًا أنه يستعد لطرح أولى أغاني ألبومه الجديد يناير المقبل.

وأضاف «يحيي»، في تصريحاته، حول الصورة التي تجمع تامر حسني بزوجته الفنانة بسمة بوسيل وأبنائه، وما تردد عن عودتهم لبعضهما بعض الانفصال منذ عدة أشهر، أنه لا يعلم حقيقتها لأنه أمر شخصي، متمنًيا أن يعود الثنائي مرة أخرى.

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