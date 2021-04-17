قالت الفاشينيستا اللبنانية يمنى خوري، المعروفة باسم الدكتورة يومي، بإنها ستحرض على الظهور بإطلالات محتشمة خلال شهر رمضان خلافا لاطلالاتها في اول ايام الشهر الفضيل.

ونشرت يومي مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه وهي ترتدي عباءة وغطاء راس وعلقت قائلة “شو رأيكم باللوك اتوقعوا كل الشهر يكون لوكس هيك احتراما لاخواني المسلمين رمضان كريم”.

يأتي ذلك بعد ان شاركت الفاشينيستا اللبنانية عددا من الصور بالمايوه لها من اجازتها التي تقضيها في جزر المالديف.

وكان نجم سناب شات السعودي رعش قد عرض منذ ايام الزواج على الفاشينيستا اللبنانية المعروفة ب​الدكتورة يومي​ وذلك عبر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعلن عن استعداده لتقديم 2 مليون ريال أي ما يزيد عن نصف مليون دولار، وسيارة حديثة.

شاب سعودي يعرض مليونين ريال وسيارة “رنج” للزواج من اللبنانية .. يومي ! pic.twitter.com/fMfksWq3iL — ‏هيئة مشاهير + (@no_oo51) March 31, 2021

وقال رعش حينها في الفيديو :”قبل فترة جاء شخص عزيز على قلبي وأنا من أشد المعجبين فيه ألا وهو الدكتورة يومي ، حاولت اتوصل معها ولكن بسبب ضيق الوقت ما توصلت لنتيجة”، وأضاف :”أنا أعلن من هذا المنبر بأن أتقدم للأنسة وفي حالة وافقت الدكتورة يومي راح أعطيها مهر 2 مليون ريال وسيارة رنج آخر موديل، أتمنى من شاف المقطع أن يوصل لها هذه الرسالة”.