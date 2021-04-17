قالت الفاشينيستا اللبنانية يمنى خوري، المعروفة باسم الدكتورة يومي، بإنها ستحرض على الظهور بإطلالات محتشمة خلال شهر رمضان خلافا لاطلالاتها في اول ايام الشهر الفضيل.
ونشرت يومي مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه وهي ترتدي عباءة وغطاء راس وعلقت قائلة “شو رأيكم باللوك
يأتي ذلك بعد ان شاركت الفاشينيستا اللبنانية عددا من الصور بالمايوه لها من اجازتها التي تقضيها في جزر المالديف.
وكان نجم سناب شات السعودي رعش قد عرض منذ ايام الزواج على الفاشينيستا اللبنانية المعروفة بالدكتورة يومي وذلك عبر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعلن عن استعداده لتقديم 2 مليون ريال أي ما يزيد عن نصف مليون دولار، وسيارة حديثة.
وقال رعش حينها في الفيديو :”قبل فترة جاء شخص عزيز على قلبي وأنا من أشد المعجبين فيه ألا وهو الدكتورة يومي ، حاولت اتوصل معها ولكن بسبب ضيق الوقت ما توصلت لنتيجة”، وأضاف :”أنا أعلن من هذا المنبر بأن أتقدم للأنسة وفي حالة وافقت الدكتورة يومي راح أعطيها مهر 2 مليون ريال وسيارة رنج آخر موديل، أتمنى من شاف المقطع أن يوصل لها هذه الرسالة”.