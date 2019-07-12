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بعد ضجة بوراك أزجيفيت.. شاهدوا وصول ممثل تركي آخر إلى لبنان متخفياً

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تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو رصد لحظة وصول النجم التركي باريش أردوتش إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وبدا في المقطع المصور وهو يسير في المطار متخفياً حيث وضع على رأسه قبعتين وأخفى عينيه بنظارات شمسية.

ويذكر أن الممثل اشتهر في العالم العربي بدور عمر في مسلسل “حب للإيجار” الذي حقق نسبة مشاهدة عالية جداً.

واعتبر بعض المتابعين أن ظهوره بهذا الشكل كان متعمداً، خصوصاً بعد ما أحدثته زيارة الممثل بوراك أوزجيفيت من ضجة وجدل كبيرين وما أثارته من انتقادات.

ومن المتوقع أن تشهد العاصمة بيروت زيارة ثالثة لأحد مشاهير تركيا وهو الشيف بوراك أوزديمير الذي سيقوم قريباً بافتتاح أحد المطاعم.

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