بعد طلاقها رسميا.. أنجيلا بشارة تقضي أوقاتًا ممتعة مع طفلتيها من وائل كفوري

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لانجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري، ظهرت فيها وهي تقضي أوقاتًا ممتعة مع طفلتيهما، ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور.

يذكر أن الإعلامية ريما نجيم أعلنت عن خبر طلاق الفنان وائل كفوري مباشرة على الهواء ضمن برنامجها الإذاعي.