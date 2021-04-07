لم تتأخر الفنانة الكويتية كثيرا في الظهور بعد إعلان الفنان العراقي علي يوسف طلاقها بالثلاثة وعلى الملأ خلال بث مباشر على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى عكس الفيديو السابق الذي ظهرت فيه غاضبة، اطلت هند البلوشي مبتسمة وقالت “حبيت اشكر كل جمهوري اللي ساعدني واللي واقف معاي وبحب اقول لكم اني الان رايحة ابدأ قصة نجاح أخرى ان شاء الله في مصر عندي اتفاقات وعندي مجموعة اعمال تليق فيكم واوعدكم اني سأرجع هند اللي انتم عهدتوها ووايد احبكم”.

وختمت هند البلوشي كلامها بالقول “هند ستبدأ من جديد من الصفر وأي شيء وأي شوائب دشت في حياتي تبقى شوائب”.

وكان الفنان العراقي علي يوسف قد خرج عن صمته لأول مرة، منذ إعلان هند البلوشي الزواج منه، قبل حوالي شهرين، معتبراً أن “إعلان الزواج غير كامل” قام بطلاقها بالثلاثة أمام الملأ!

وفاجأ علي يوسف متابعيه بطلاقه لهند البلوشي خلال البث المباشر، وقال: “إن كانت هند تعتقد أن هذا الزواج قائم فأقول على الملأ.. فأنت يا هند جاسم البلوشي.. طالق.. طالق.. طالق.. لو كان في صحة بكلام هند البلوشي”.

واعتبر الفنان العراقي أن صمته خلال الأيام الماضية كان لصالح هند البلوشي، محاولاً الحفاظ على خصوصية عائلته، ولعدم رغبته بأن تتحول القصة لقضية رأي عام، وعلق: “حاولت أحتوي الموضوع بعدة طرق، وتواصلت مع الطرف الآخر، واتفقنا أن لا نتفق.. وما كنت أتوقع ياخذ الموضع أكبر من حجمه بهالطريقة”.

واتهم علي يوسف، الفنانة هند البلوشي بتسريب الصور التي جمعتهما سوياً، نافياً أن تكون الصور سربت عن طريق الصدفة كما صرحت الأخيرة في لقاء تلفزيوني سابقاً، وتساءل: “كيف تنتشر صور من تلفون خاص؟”.

وأكد على تصريحات زوجته زهراء البصري، وقال: “الصور هي جزء من مشروع فيلم لم يكتمل، وتم تصويره في تركيا يجمعني مع الفنانة هند البلوشي.. وهند ما تقدر تنكر هاد الموضوع”.

وأضاف أن هناك علاقة عاطفية جمعته مع هند البلوشي، لكنها لم تكتمل بسبب عدم الاتفاق بينهما، مشيراً إلى أنهما منفصلين انفصالا تاما.

وصرح علي يوسف أنه لم يكن على دراية بإعلان زواج هند البلوشي منه، وحاول بعد ذلك التواصل مع عائلة الفنانة الكويتية والمقربين منها: “تواصلت معهم وقلتلهم اللي صار غلط.. أنا ما عندي أي فكرة عن الموضوع.. وعلى أي أساس تطلعي تحكي قدام الناس كلها والطرف الثاني أبداً مو راضي عليه”.

وعن صمته الفترة الماضية قال: “تواصلت معي عدة وسائل إعلام للحديث عن الأمر، لكن شنو أطلع أتكلم، شنو أطلع أقول.. أقول إنه هند طلعت ونشرت صور خاصة بعدم موافقتي”.

وتوضيحاً لما صرحت به هند البلوشي، حول أن عقد قرانهما تم في تركيا، أشار علي يوسف إلى أن تعدد الزوجات في الوقت ذاته لا يسمح به القانون التركي، متحدياً هند البلوشي بإظهار عقد القران على الملأ.

وقال إنه سيلجأ للقضاء، بسبب التشهير الذي تعرض له منذ إعلان هند البلوشي الزواج منه: “هذا شهير بحقي وحق عائلتي، احتويت الموضوع بما يكفي، لكن هذا يمسني ويمس عائلتي”.

ووعد الفنان العراقي أن الكلام الذي صدر من بعض الإعلاميين بحقه، سيصل بالدلائل إلى ساحات القضاء.