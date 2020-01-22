بعد طلاقها من طارق العريان.. أصالة تتلقى الدعم من شقيقها في رسالة عاطفية

قدم أنس نصري، شقيق الفنانة السورية أصالة دعمه لها على إثر الظروف الصعبة التي واجهتها قبل وبعد طلاقها من المخرج المصري طارق العريان.

ونشر على حسابه على “إنستغرام” صورة التقطت لها من الخلف في كواليس الحفل الذي أحيته على مسرح القرية العالمية في دبي مؤخراً.

ولفت الاهتمام بتعليقه حيث كتب: “هي أمي قبل أن تكون شقيقتي، هي صديقتي قبل أن تكون رفيقة دربي، هي صولا حبيبة الملايين الأولى وأنا منهم”.

ونشر قبل ذلك صورة لهما أثناء توجههما إلى المدينة الإماراتية وبدت فيها الفنانة وهي تحتضنه بشدة. وتعليقاً على ذلك علقت الفنانة: “ماسكتك حتّى ما تطير”.

ويشار إلى أن أصالة أحدثت ضجة بعد ردها على سؤال عن احتمال عودة العلاقة بينها وبين الفنانة المصرية أنغام إلى طبيعتها.

وقالت في حديث إلى برنامج The Insider بالعربي الذي يعرض على شاشة قناة دبي: “ما عندي مشاكل مع حدا أنا مش فاضية أنا إنسانة مشغولة، مشغولة بين شغلي وأولادي وأصدقائي ما عندي وقت”. وهو ما أثار الجدل بين المتابعين حيث اعتبر بعضهم أنها على حق فيما أشار آخرون إلى أنه لا أساس حقيقاً للخلاف بينها وبين أنغام وأن عليها مصالحتها.