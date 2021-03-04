اختارت بعض نجمات العالم العربي الزواج من رجالاً اعتبروا الأكثر وسامة على الإطلاق بسبب صورهم المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كشفت مدى الوسامة التي يتمتعون بها. بل ووصل الأمر لأنهم أصبحوا يتنافسون على لقب الأكثر وسامة وجاذبية بين الأزواج، حيث أن هذا الأمر أصبح محط أهتمام العديد من المتابعين و روّاد السوشيال ميديا والكثير من الحسابات والمواقع الفنّية، التى دائما ما تستعرض أخبارهم وتضعهم في مقارنات حول الأكثر شهرة ووسامة .

وهذا ماحدث مع الإعلامية اللبنانية “كارلا حداد”،حين أنتشرت مؤخراً عبر المنصّات الإعلامية وعدد كبير الحسابات الفنية النشطة بموقع التواصل الإجتماعي”، صور من حفل زفافها برفقة زوجها الثاني، وذلك بعد طلاقها بفترة وجيزة من الإعلامي اللبناني “طوني أبو جودة” الذي دام زواجها منه قرابة الـ 16 عامًا. واستطاع “وائل قسيس” زوج كارلا أن يلفت أنظار عدداً كبيراً من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بوسامته .

وائل قسيس زوج الإعلامية ” كارلا حداد ” الثاني

فقد ظهرت الإعلامية ​كارلا حداد في صور زفافها بفستان ناعم من الدانتيل بأكمام طويلة، حيث احتفلت بدخولها​ القفص الذهبي للمرة الثانية داخل كنيسة مار نقولا في منطقة بلونة اللبنانية بحضور الأهل والمقربين من الطرفين.

صور من عقد قران الإعلامية كارلا حداد

وبرغم تكتم كارلا حداد على ظروف زواجها المفاجئ بعد فترة قصيرة من طلاقها من زوجها السابق طوني أبو جودة وعدم نشرها لأية منشورات عبر حساباتها على السوشيال ميديا لإعلان الزفاف، إلا أنها أكدت الخبر لـ LBC موضحة أن عريسها يُدعى وائل قسيس ورافضة الافصاح عن أية تفاصيل أخرى.

زواج كارلا حداد الثاني بحضور الأهل والأصدقاء

وكان طوني أبو جودة قد نشر مجموعة من القصص المصورة “Instagram Stories” فور إعلان انفصاله، والتي تصور حال رجل يصارع عاصفة ثلجية، حيث اعتبر متابعوه أنه قصد بهذه اللقطات المتتابعة التعبير عن حالته النفسية حالياً بعد طلاقه.

بينما علقت كارلا حداد بشكل صريح عن طبيعة علاقتها بطليقها طوني أبو جودة، إثر اعلانها لخبر انفصالهما بعد زواج استمر 16 عاماً، وذلك عبر منشور عبر حسابها بموقع إنستجرام، لكي تطمئن من خلاله متابعيها أنها وطليقها مازالا صديقان وتجمعهما علاقة قوية قائمة على الإحترام والتفاهم، حيث كتبت: «ما تزعلوا … نحنا مبسوطين »، كما أرفقت تعليقها بصورة كتبت من خلالها: «رغم انفصالي وطلاقي من طوني أبو جودة يلي حصل باتفاق حضاري بتبقى خصوصية العيلة مقدسة، وبتبقى ليا الأساس».

يُذكر أنه قد تم إعلان زواج الإعلاميين كارلا حداد وطوني أبو جودة في العام 2004، ثم احتفلا بولادة ابنتهما الوحيدة «ليا» عام 2009، إلا أن خبر طلاقهما مؤخراً قد أصاب جمهورهما بصدمة، خاصة وأنهما عاشا قصة حب مشتعلة لسنوات وحرصا على الظهور معاً في عدة برامج على مدار تلك السنوات.