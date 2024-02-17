مازحت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها بمشاركة مقطع فيديو طريف، احتفلت من خلاله معهم بـ”عيد الحب” بطريقتها الخاصة والمميزة، وذلك في أول “عيد حب” بعد طلاقها من الفنان أحمد العوضي.

فيديو طريف لـ ياسمين عبد العزيز في عيد الحب

فنشرت “ياسمين” عبر حسابها الخاص في “إنستجرام” مجموعة مشاهد من بعض أعمالها الفنية تظهر فيها كلها وهي تتناول الطعام بشراهة من دون أن تعلّق على الفيديو بأي كلمة مكتفية بكتابة تاريخ “عيد الحب” على الفيديو.

يُذكر أن ياسمين لا تزال منذ طلاقها من العوضي تنشر مجموعة فيديوهات طريفة تخلط فيها بين حزنها بعد الطلاق وفرحها بمداعبة الجمهور.

انفصال ياسمين عبد العزيز عن أحمد العوضي

وكانت ياسمين عبد العزيز قد شاركت يوم 16 يناير 2024، من خلال صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيدوهات “إنستجرام”، منشور كتبت فيه : “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبينا كل احترام وتقدير” .

ثم أكد أحمد العوضي خبر الانفصال عن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز قائلًا عبر فيس بوك: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين، وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير”.

قصة زواج العوضي وياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز تزوجت من أحمد العوضى عام 2020 واستطاعا تشكيل ثنائية فنية ناحجة خلال السنوات الماضية، اذ تعاونا سوياً في مسلسل “لآخر نفس” عام 2019 الذى شهد على قصة حبهما والتي تكللت بالزاوج، وبعد ذلك قررا العمل سوياً في مسلسل “اللى ملوش كبير” عام 2021 والذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، ليقررا تكرار التجربة مرة أخرى في مسلسل “ضرب نار ” العام الماضى 2023.

الانفصال الفني بينهما

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى قررا الانفصال فنيا بعد مسلسل “ضرب نار”، لاسيما وأن العوضى تم تصعيده لتصدر بطولة مسلسل جديد بعنوان “حق عرب” والذى يعمل على تصويره حالياً للعرض في شهر رمضان المقبل، في حين تعمل ياسمين على التحضير لفيلم جديد تعود به إلى السينما بعد غياب 6 سنوات كاملة إذ قدمت آخر أفلامها “أبلة طمطم” عام 2018.

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