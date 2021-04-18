خرجت الفنانة المصرية ” هالة صدقي ” بتصريحات لجريدة الوطن علقت من خلالها على مقطع الفيديو الذي نشره زوجها ” سامح سامي ” مؤخرا وأعلن من خلاله وعلى الهواء طلاقها أمام الجميع .

فقالت هالة صدقي أن ما قام به زوجها ما هو إلا ردة فعل منه على حلقتها في برنامج ” شيخ الحارة والجريئة ” والتي تحدثت فيها عن تفاصيل في علاقتهما وأسباب انفصالها عنه بأنه كان يخونها دائما وعندما يأتي في زيارة إلى مصر لا يرى أولاده لأنه يكون مع عشيقاته .

وأضافت أن هذا الفيديو هو محاولة منه للشهرة أيضا وأكدت على أنه لا يوجد في الديانة المسيحية في مصر طلاق بهذا الشكل وإذا كان يريد الطلاق لابد أن يطلقها في أمريكا وهو الحل الوحيد لهما .