تعرضت الفنانة ” شهيرة ” إلى عدد من الانتقادات بعد نشر إبنتها الفنانة ” رانيا محمود ياسين ” للبرومو الإعلاني لحلقة والدتها مع الإعلامي ” عمرو الليثي ” المقرر إذاعتها يوم الجمعة المقبل في برنامجه ” واحد من الناس ” للحديث عن زوجها الفنان الراحل ” محمود ياسين ” في الظهور الأول لها بعد وفاته .

فجاءت بعض التعليقات التي انتقدت ظهور شهيرة بخصلات من شعرها وبحجاب ليس كاملا بالإضافة إلى خروجها للقيام بتصوير الحلقة أثناء قضائها لفترة العدة .

فجاءت التعليقات مثل : ” الله يهديها كيف ظهرت وبالتليفزيون وشعرها باين وهي في أشهر العدة ما يجوز ” و ” ” معلش مدام رانيا حضرتك عمالة تردي وتقولي العدة خروجها للضرورة إيه الضرورة إنها تطلع تسجل حوار مع عمرو الليثي ” و ” كيف الحاجة شهيرة حاطة ميكب هي في العدة هي ست عارفة أمور دينها ” .

وحرصت رانيا محمود ياسين على الدفاع عن والدتها والرد على مثل تلك التعليقات مؤكدة أن خروج شهيرة جاء مع مناسبة الأربعين لوالدها الراحل وأن الهدف من هذا اللقاء هو الحديث عنه والذي تم في منزلهم وأكدت أن إطلالة والدتها شئ يرجع لها ولحريتها وأن الله سيحاسب كل شخص بمفرده .