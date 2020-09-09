شاركت الفنانة اليمنية “أروى” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعه من الصور لها التُقطت خلال خضوعها لأحدث جلسة تصوير، وقد أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت فيها بلوك اعتبره الكثير من المتابعين جريئاً.

حيث أطلّت مرتدية فستانا باللون الأسود قصيراً ومفتوح من ناحية الصدر. كما جلست بوضعيات وصفها البعض بالجريئة جدًا، وبالرغم من تغزل عدد كبير من الجمهور بجمالها وإطلالتها إلا أنها لم تسلم من الانتقادات التي اعتبرت أنها ظهرت بشكل جريء، وأنها باتت تتعمد استفزاز الجمهور بطريقة ظهورها ومقاطع الفيديو التي تنشرها. وأرفقت أروى تلك الصور بالتعليق حيث كتبت تقول:”انزع من قلب الإنسان حب الجمال تسلب الحياة روعتها، وجاذبيتها”.

في سياقٍ آخر، أثارت الفنانة أروى الجدل حولها مؤخرًا، بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تسبح في أحد المنتجعات مرتديةً مايوه مؤلفاً من قطعة واحدة. ودفع هذا الكثير من المتابعين إلى انتقادها معتبرين أنها بذلك قد تخطّت الحدود. كما تذكّر الكثيرون الفيديو الذي نشرته إثر الانفجار الكبير الذي حدث في مرفأ بيروت، حيث سُمع صوتها وهي تبكي منهارة. ومما كتبوا في تعليقاتهم: “الله المستعان قبل أسبوع تبكي ع لبنان” و”عجزت واستخفت ذنوب ع الفاضي” و” قبل كم يوم تبكي بسبب الانفجار ويا رب ألطف بينا”.

يُشار إلى أن أروى كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي في برنامج “رامز مجنون رسمي” حيث كانت تستدرج الفنان أو المشهور من أجل المشاركة في البرنامج وتبدأ هي اللقاء حتى يظهر الفنان المصري رامز جلال ويقوم بـ المقلب المرعب في الضيف، وخلال 28 حلقة تقريبًا تألقت أروى في كل يوم بإطلالة مختلفة لم يخل بعضها من الجرأة.