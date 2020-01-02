الصفحة الرئيسية فن بعد ظهورها في فيلم إباحي.. منى فاروق بإطلالة شتوية في بيروت

بعد ظهورها في فيلم إباحي.. منى فاروق بإطلالة شتوية في بيروت

بواسطة -
0 2352
MONA faroukk1

نشرت الممثلة المصرية ​منى فاروق​ صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها بإطلالة شتوية على الثلج أثناء إجازتها في بيروت وعلقت قائلة : “صباح الفل ياحلوين خليك واثق ربك ماينسى اللي جاي ماجاش زيه اللي جاي أقوى”.MONA faroukk
يذكر أن آخر أعمال منى فاروق مسلسل “رحيم”، من تأليف ​محمد إسماعيل أمين​ وإخراج محمد سلامة.
المسلسل بطولة الممثل المصري ​ياسر جلال​ ونور اللبنانية و​روجينا​ و​صبري فواز​ وراندا البحيرى ودينا ومحمد رياض و​طارق عبدالعزيز​ ورياض الخولي ومن تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.
ويشار الى أن منى فاروق أثارت ضجة كبيرة من خلال ظهورها في فيلم إباحي سرّب من دون معرفتها وانتشر بقوة وتعرضت بسببه الى هجوم قوي أدى الى توقيفها.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.