أثار الفنان المصري الشعبي عمر كمال موجة من الجدل بعد ظهوره مؤخرا مع الراقصة البرازيلية لورديانا خاصة وانه كان دائم الظهور مع الراقصة الروسية جوهرة.

وفي هذا الاطار، أكد مطرب المهرجانات عمر كمال، فى تصريح خاص لموقع “اليوم السابع”،، أن اختياره للراقصة البرازيلية لورديانا جاء لأنها حققت نجاحا الأيام الماضية، لذلك قرر هو ومطرب المهرجانات حمو بيكا أن تكون معهما في أغنيتهما الجديدة “إنتى معلمة” لإسعاد الجمهور، ولورديانا عليها العين،

أما بالنسبة للراقصة جوهرة فأكد عمر كمال أنه لم يتم الاستغناء عنها، فهناك أعمال أخرى ستكون موجودة فيها.

وعن أغنية “إنتى معلمة”، أكد عمر كمال أنها ستطرح في الفترة المقبلة على قناة يوتيوب الخاصة به وليس قناة حمو بيكا، وهذا جاء بالاتفاق بينهما وبالتراضى.

وكانت لورديانة قد شوقت بدورها متابعيها، الذين زاد عددهم من 200 الف الى حوالي 800 الف خلال ايام قليلة، عبر نشرها مقطع فيديو لها اثناء رقصها على انغام اغنية “انت معلمة”.