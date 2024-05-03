بعد مرور عامين على الخلافات بين النجمة رانيا يوسف والفنان الكبير حسين فهمي بسبب مخالفة الأولى لقواعد الـ”دريس كود” التي وضعها الأخير شرطاً لحضور “مهرجان القاهرة السينمائي” عام 2022، وهو ما أدى إلى إطلاق تصريحات متبادلة بين الاثنين.

فيلم حمام العريس

ويواصل المخرج حسن صالح حاليًا الانتهاء من كل تحضيرات الفيلم من معاينة أماكن التصوير، وترشيح باقي أبطال الفيلم المقرر عرضه في موسم صيف 2024 السينمائي.

وكان حسين فهمي قد تعاقد على بطولة الفيلم مؤخرًا مع النجمة سوسن بدر، حيث تلعب الأخيرة دور والدة رانيا يوسف خلال أحداث الفيلم.

فيلم حمام العريس من إخراج حسن صالح، وبطولة رانيا يوسف وعمرو عبد الجليل وحسين فهمي وسوسن بدر.

ويعد فيلم حمام العريس ثاني تعاون بين المؤلفة هبة الحسيني والمخرج حسن صالح بعدما قدما سويا مسلسل “تلت التلاتة” الذى تم عرضه في 15 حلقة خلال شهر رمضان 2023، وقامت ببطولته غادة عبد الرازق.

آخر أعمال حسين فهمي

وكانت آخر أعمال الفنان حسين فهمي، هي مشاركته في فيلم «الإسكندراني»، بطولة الفنان أحمد العوضي، والعمل ضم مجموعة من الفنانين، أبرزهم: زينة، بيومي فؤاد، عصام السقا، محمود حافظ، رحاب الجمل، محمد رضوان، صلاح عبد الله، وهو من تاليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف.

آخر أعمال رانيا يوسف

يُذكر أن رانيا يوسف أعلنت أنها تستعد لخوض تجربة فنية جديدة، حيث فاجأت الجمهور بالإعلان عن دخولها عالم الغناء واستعدادها لتصوير أغنية بطريقة الفيديو كليب.

وعن تفاصيل أغنية رانيا يوسف، قالت المخرجة بتول عرفة: “سوف نبدأ تصوير الفيديو كليب خلال أيام، والحقيقة أن رانيا فاجأتني بأنها تمتلك صوتاً جميلاً”. وأضافت: “لدى رانيا يوسف شكل ومقومات وشخصية تليق بالاستعراضات، والفيديو كليب سيكون مفاجأة كبيرة لجمهورها، ومن المقرر طرحه خلال الصيف”.

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