فاجأت الفنانة الفلسطينية ليان بزلميط، نجمة برنامج المواهب “ستار أكاديمي” في موسمه الثامن، متابعيها بإعلانها عودتها إلى طليقها الشاب إبراهيم، وذلك بعد انفصال استمر بينهما لمدة عام كامل، حيث أعلنت انفصالها عنه العام الماضي.

وشاركت ليان بزلميط، جمهورها بصورة من حفل زفافها عند عودتها إلى طليقها إبراهيم للمرة الثانية، حيث نشرت الصورة عبر “الاستوري” في “إنستغرام”، وأفادت بتعليقها على الصورة بعودتهما مجددًا وسط تهنئات وتمنيات بالسعادة لهما.

بينما نشر الشاب إبراهيم عبر حسابه في “إنستغرام” صورة جمعتهما مشاركًا تعليقًا من جانب متابعيه جاء فيه: “عصافير الحب رجعوا.. أم اللول وإبراهيم.. الله يخليكم يا أجمل أخت بالدنيا”، فيما كُتب على الصورة التي شاركتها ليان بزلميط من أحد المتابعين أيضًا: “اللهم وفق بينها وبين زوجها وأدخل السكينة على قلبها وأرح بالها واجعل لها في كل خطوة السلامة”.

وكان إبراهيم وليان بزلميط قد أعلانا انفصالهما للمرة الأولى قبل عام حيث أعلنت الأخيرة طلاقهما في عام 2019 وعادت بعدها للغناء، بعد أن كانت قد اعتزلته منذ زواجها في عام 2015.

يُذكر أن زواج الشاب ابراهيم والمطربة ليان بزلميط منذ عام 2015 والذي استمر 4 أعوام قد أسفر عن ابن وحيد أطلقا عليه اسم “مازن”.



والمطربة ليان بزلميط هي فنانة ومغنية فلسطينية ولدت في مدينة رام الله في الضفة الغربية عام 1991 وأصلها من مدينة الخليل، واشتركت في برنامج “ستار أكاديمي 8” وحصلت على المركز السادس، وأعلنت عن اعتزالها للفن عام 2015.