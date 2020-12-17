لفتت الإعلامية السعودية لجين عمران الأنظار بفيديو نشرته على حسابها الخاص في “تويتر” وفيه أظهرت كيفية استقبالها لوالديها بعد مرور عام على الفراق بسبب الظروف التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدا في المقطع المصوّر أن لجين استقبلت والديها في منزلها الجديد بالعناق الشديد، وسُمع فيه صوتها وهي ترحّب بهما مشيرةً إلى أنها المرة الأولى التي يزورانها في منزلها.

2020أقسى ما فيها إنها حرمتنا من شوفة الوالد و الوالدة ربي يحفظهم

لأول مرة تمر سنة كاملة من غير شوفتهم

و اليوم الحمدلله وصلوا بالسلامة

و نورت دنيتنا بوجودهم

و قررنا أنا و أخواني نستقبلهم بأغنية كانت جزء مهم و سعيد في طفولتنا

أغنية مسلسل

(إلى أبي و أمي مع التحية)

تتذكروها؟ pic.twitter.com/v18vFvt3OP — لجين_عمران (@Lojain_omran) December 15, 2020

كما لفتت إلى أن الوالدة أحضرت معها بعض الطعام. وتعليقاً على ذلك غردّت: “2020 أقسى ما فيها إنها حرمتنا من شوفة الوالد و الوالدة ربي يحفظهم لأول مرة تمر سنة كاملة من غير شوفتهم و اليوم الحمدلله وصلوا بالسلامة ونورت دنيتنا بوجودهم. و قررنا أنا وأخواني نستقبلهم بأغنية كانت جزء مهم و سعيد في طفولتنا أغنية مسلسل “إلى أبي و أمي مع التحية” تتذكروها؟”.

وتفاعل معها الكثير من الناشطين الذين أثنوا على صدق العلاقات التي تجمع أفراد الأسرة. ويشار إلى أن الأضواء سُلّطت على لجين في وقت سابق بعدما نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورة لها تعود إلى ما قبل 12 عاماً.