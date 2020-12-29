نشر الفنان ” حكيم ” مقطع فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من لقائه بالفنان ” أحمد عدوية ” في زيارته للأخير بمنزله .

وظهر حكيم في مقطع الفيديو برفقة أحمد عدوية وهما يغنيان أغنية ” عجيب يا واد يا بنج ” وهي من أغاني عدوية الشهيرة .

وكتب حكيم في تعليقه على الفيديو معربا عن سعادته بهذا اللقاء قائلا : ” أستاذي اللي لسه بتعلم منه لحد النهاردة اتشرفت بوجودي معاه واطمنت عليه ” .

وتابع : ” وهيفضل عدوية قيمة وقامة كبيرة في الفن الشعبي وأنا كنت قاعد جنبه باخد الدرس .. ربنا يديك الصحة ويطولنا في عمرك يا أحسن فنان في الدنيا ” .

يذكر أن السيدة نوسة زوجة الفنان أحمد عدوية كانت قد عاتبت حكيم في لقاء لها ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي بسبب عدم زيارته لزوجها منذ مدة وسؤاله عنه .