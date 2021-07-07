أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر عن زيادة أعداد طلبات كفالة الأطفال بشكل غير مسبوق حيث تلقت ما يزيد عن 2500 طلب كفالة في عام واحد .

ويأتي ذلك بعد عرض الجزء الثاني من مسلسل ” ليه لأ ” والذي يناقش عد قضايا من بينها قضية كفالة الأطفال .

وأشار تقرير لوزارة التضامن أنه يوجد 2700 طلب كفالة تبحثهم الوزارة في الوقت الحالي وأغلب هذه الطلبات من فتيات لم يسبق لهن الزواج .

وأضافت في إحصائية لها أنه يوجد 11 ألف و900 طفل مكفولا بالمنازل داخل مصر و123 طفل خارجها .. وهناك 10% من الأسر البديلة للأطفال ” آنسات ” وأكثر من 1100 ” سينجل مازر ” في مصر .

يذكر أن مسلسل ليه لأ 2 يعرض على منصة شاهد VIP ويشارك في بطولته كلا من : منة شلبي وأحمد حاتم وفراس سعيد ودنيا ماهر ومها أبو عوف ومراد مكرم .. ومن تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف .

ويناقش المسلسل عدة قضايا إجتماعية مثل العنوسة وتأخر الحمل والزواج وكفالة واحتضان الأطفال الموجودين في دور الرعاية .