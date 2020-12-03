نشر الصحافي اللبناني “إيلي باسيل” أمس عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام” صورة للنجم السوري تيم حسن وزوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، مرفقه بتعليقاً يفيد بحصول الانفصال بينهما، مما أثار الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتناقله العديد من وسائل الإعلام.

وقال باسيل في تعليقه على تلك الصورة التى نشرها لتيم ووفاء: بتاريخ ١٥ نوفمبر وصلني انو بهالنهار تحديدًا والساعة ١١ صباحا، كانت الاعلامية وفاء الكيلاني متواجدة بالبنك الأهلي – فرع الاسكندرية لحتى تستلم مية ألف دولار كتحويل مالي من دبي كان سبق وانبعتلها من الممثل النجم تيم حسن شخصيّا كمؤخر لطلاقها الرسمي منّه!! “.

وأضاف باسيل : ” انشالله تطلع هالخبريّة “غلط” يا قلبي وبخانة اليقال ويكون بعتلِك ياهن لحتى “يْتَشِتْشِكْ” ويدلعِك على صبرِك الجميل! “. وختم باسيل : ” صرلي أسبوعين ساكت ومتحمّل وقاعد جنب الحيطة لاسمع الزيطة بس شكلها كان بدّا القصة دفشة زغيرة منّي لحتى نِتْنَوَّر بحقيقتها!! فرج “.

ولكن ومن خلال متابعة الوقائع عبر السوشال ميديا وتفاعل كل من تيم وزوجته وفاء الكيلاني مع منشورات وتغريدات كل منهما نجد أن وفاء قامت في 28 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت بوضع علامة الإعجاب على تغريدة لتيم عن استخدام مصطلحات لجبل شيخ الجبل من قبل الجمهور خلال مباراة لكرة القدم بين فريقي الوحدة وتشرين في الدوري السوري لكرة القدم .

قامت وفاء بتاريخ الثلاثين من شهر نوفمبر الفائت بوضع علامة الإعجاب على صورة نشرها تيم عبر حسابه الرسمي على إنستجرام . في حين قام تيم بالإعجاب بتغريدة نشرتها وفاء في الثلاثين من نوفمبر الفائت عن حلقة برنامجها ” السيرة ” التي تعلن من خلالها عن استضافة الفنان أشرف عبد الباقي في البرنامج .

وهو ما يخالف حدوث الانفصال منذ وقت وأيضاً يعقب تسلم وفاء الكيلاني للحوالة التي تحدث عنها باسيل، حيث من الواضح أن تفاعل تيم حسن ووفاء الكيلاني مع بعضهما البعض عبر السوشال ميديا لم يتغير ليغدو التعليق المنشور عن الانفصال أقرب بكثير إلى الشائعات التي لا تفارقهما منذ السنوات الأخيرة. وكالعادة ألتزم كلاهما الصمت بخصوص كل ما يتعلق بتلك الأخبار المتداولة.