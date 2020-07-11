اعتذر الفنان ياسر جلال عن تجسيد شخصية الصحابي خالد بن الوليد، في مسلسل “سيف الله” المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2021.

قال ياسر جلال في تصريحات لـ”الوطن”، إن تجسيد شخصية عظيمة بقيمة خالد بن الوليد مسؤولية كبيرة، إذ تحتاج إلي فترة تحضير بدني وجسماني على أعلى مستوى، انطلاقا من كون خالد بن الوليد شخصية إسلامية ورمز ديني عظيم، بحسب قوله.

أضاف: “حينما قرأت الحلقات التي كتبها السيناريست إسلام حافظ بحرفية شديدة، وجدت أن المسلسل يحتاج إلى مجهود جبار، وفترة إعداد طويلة لتجسيد الشخصية على أكمل وجه، لا سيما أن الأحداث تتضمن العديد من المعارك الحربية، ومن هنا تخوفت من عدم قدرتي على الإيفاء بهذه المسؤولية، حال تجسيدي للشخصية، ولذلك فضلت الاعتذار عنها للمنتج تامر مرسي، وحسام شوقي والمخرج رؤوف عبدالعزيز، في وقت مبكر، لإتاحة الفرصة لهم من أجل التعاقد مع نجم آخر لأداء الدور”.

ووجه جلال، التحية لشركة “سينرجي” لمالكها تامر مرسي، على تصديهم لهذا المشروع الضخم، وتخصيصهم ميزانية مرتفعة له، لتقديمه علي أفضل نحو ممكن، كذلك وجه الشكر للمخرج رؤوف عبدالعزيز الذي كان يتمنى التعاون معه، لأنه مخرج صاحب رؤية رائعة، بحسب قوله.

كان الفنان عمرو يوسف ظهر في فيديو مع ياسر جلال وأعلن أن الأخير هو من سيقدم الدور في المسلسل المقرر طرحه عام 2021، وبرر اعتذاره عن الدور لأنه بالفعل منشغل بمسلسل آخر لعام 2021، وكان من المقرر أن يُعرض “سيف الله” في رمضان 2020، وهذا ما لم يحدث.

مسلسل “سيف الله” هو مسلسل ديني ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم يوسف شعبان ومحسن محيي الدين وسوسن بدر ورانيا يوسف وأحمد خالد صالح ورانيا محمود ياسين ورشدي الشامي. المسلسل من سيناريو وحوار إسلام حافظ، عن كتابة “عبقرية خالد” للأديب والمفكر عباس العقاد، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز ومن إنتاج تامر مرسي.