رصدت عدسات الكاميرات الظهور الأول للفنان المصري شريف دسوقي بعد عملية بتر ساقه، بسبب مضاعفات مرض السكري.

وظهر دسوقي خلال وصوله في سيارات إسعاف إلى مستشفى “دار الشفاء” في العاصمة القاهرة لاستكمال علاجه، بعد توصيات من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتحملّ الدولة جميع تكاليف العلاج عبر وزارة الصحة.

وفي أول تعليق له، عقب إجرائه عملية بتر ساقه، كتب دسوقي على حسابه الخاص في “فيسبوك”: “قدر الله وما شاء فعل الحمد لله على كل شيء”.

يشار إلى أن دسوقي تعرض لإصابة أثناء تصوير أحد الأفلام وبعد الفحوصات اكتشف أنه يعاني من مرض السكر في مرحلة متقدمة وبعد خلال 11 يوما أصيب بضغط وسكر وحمرة وقدم سكري.

يذكر أن دسوقي حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018 بعد عرض فيلم “ليل خارجي”، كما أنه لفت الأنظار بدوره في مسلسل “بـ100 وش” الذي عرض في موسم رمضان 2020 ونال إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء.