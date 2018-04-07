بعد “عوالم خفية” و”طايع”… التلفزيون السعودي يشترى حق عرض مسلسل يحيي الفخراني في رمضان 2018

أعلن الموقع الرسمي لـ”هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي”عن شراء مسلسل “بالحجم العائلي” للفنان يحيي الفخراني لعرضه في رمضان 2018.

وبذلك يعرض التلفزيون السعودي 3 مسلسلات مصرية في رمضان 2018 وهي “عوالم خفية” لعادل إمام، ومسلسل “طايع” لعمرو يوسف، إضافة إلى “بالحجم العائلي”.

يحيي الفخراني يجسد في مسلسل “بالحجم العائلي” شخصية رجل دبلوماسي، يترك مهنته بعد فترة طويلة قضاها في السلك الدبلوماسي، إذ يقوم ببناء فندق كبير في “مرسى علم”، حباً فى الأكلات الشرقية والشعبية، ويحرص هو على صناعتها وتقديمها بنفسه لنزلاء الفندق، وحينما يترك مهنته الأساسية يحدث خلاف بينه وبين زوجته التي تقوم بها الفنانة ميرفت أمين، مما يؤدى إلى الانفصال وتتفكك عائلته، وتدور الأحداث فى إطار درامي.

يشارك في بطولة مسلسل “بالحجم العائلي” ميرفت أمين ويسرا اللوزي وندا موسى وهبة مجدي وتأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل، ومن إنتاج منى قطب وإبراهيم حمودة.

مسلسل “بالحجم العائلي” ينتمي للدراما العائلية، ويحمل طابعًا إنسانيًا، وتُجسد ميرفت أمين في المسلسل دور زوجة يحيى الفخراني، وتجمعهما قصة حب كبيرة، وتتعرض للعديد من المواقف الصعبة، ويعد ذلك اللقاء الأول بين يحيى الفخراني وميرفت أمين في الدراما التلفزيونية، واللقاء الفني الأول لهما منذ 30 عامًا.