بعد عودته لزوجته الأولى.. أنغام تحسم موضوع علاقتها بأحمد ابراهيم بسيلفي

بعد ان انتشرت اخبار حول عودة الموزع الموسيقي احمد ابراهيم الى زوجته الاولى ياسمين عيسى وازالة الفنانة أنغام رسالة زوجها الرومانسية عن حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، حسمت أنغام الجدل حول توتر علاقتها الزوجية فنشرت صورة لها معه من حفل الفنان محمد حماقي في جدة الذي حضراه سويا، وعلقت عليها كاتبة: “لا أحب صور الـSelfie، ولكني أحببت هذه الصورة لأن يده على كتفي مثلما هو دائما يده على كتفي وساندني”.
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مع إني مابحبش السيلفي حبيت الصورة عشان إيده علي كتفي زي ماهو دائماً إيده علي كتفي وساندني #أحمد_إبراهيم #أنغام #جده #مصر #حفل#حماقي#نجاح#حب# @ahmedibrahimmusic