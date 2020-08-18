تناقلت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار المشاهير الفنانين علي السوشيال ميديا، أحدث صورة تجمع النجمة “شيرين عبد الوهاب” وزوجها الفنان “حسام حبيب”، في أول ظهور لهما بعد شائعات خلافاتهما وانفصالهما التي ترددت منذ شهور قليلة، وظهرت شيرين بوزن زائد لفت نظر العديد من متابعيها.

ولاحظ الجمهور أن الفنانة شيرين عبد الوهاب بدت مختلفة في ظهورها الأخير، حيث أطلّت بزيادة وزن ظهرت بوضوح مع ارتدائها لفستان أخضر صيفي يكشف عن ذراعيها، كما أن ملامحها بدت مغايرة نظراً لظهورها علي طبيعتها بدون مكياج مع زم شعرها للخلف، وتفاعل الجمهور مع الصورة كما أبدوا اشتياقهم لها، خاصة وأنها أصبحت مقلّة في الظهور نظراً لغلق حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

في سياقٍ مُتصل، كشفت شيرين عبد الوهاب في حوار تليفزيوني عبر برنامج “The Insider بالعربي”، عن سبب زيادة وزنها الملحوظة مؤخراً، وهو أنها خضعت لعملية جراحية في منطقة البطن من أجل إزالة ورم ليفي حميد، واعترفت شيرين بأنها تتناول أدوية تحبس الماء في الجسم مما أدى إلى زيادة عامة في وزنها وليس فقط منطقة البطن، موضحة أنها ‏تخضع لجلسات تدليك ونظام غذائي متوازن حتى تستطيع التخلص من زيادة الوزن مؤكدة أن زيادة وزنها لا تسبب لها الحزن وأنها متصالحة مع الأمر، وإلا سيكون عليها التخلي عن عملها وإلغاء كافة حفلاتها حتى تستعيد وزنها الطبيعي، نافية في الوقت ذاته أن تكون تلك الزيادة بسبب حملها كما أشيع مؤخراً.

وعلي الصعيد الفني، أعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن استعدادها للتعاون مع الملحن “محمود الخيامي” خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما أكد الأخير تضامنه ودعمه لها، وقال الخيامي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “كنت بتفرج على برنامج تخاريف للصديقة وفاء الكيلاني وكانت مستضيفة الغالية شيرين عبد الوهاب.. كانت بتسألها وفاء مين من الملحنين اللي تاخديه معاكي في الميكروباص وقالت مش حاسة إن فيه ملحن واخد شيرين هدف وبيشتغل ومركز عشانها!.. أنا مش معاكي يا شيري.. انتي بس تشاوري وأول الناس الخيامي”.