للمرة الأولى بعد غيابها الطويل عن الشاشة، ظهرت الفنانة اللبنانية جوانا ملاح في حوار تلفزيوني أُجري معها على شاشة قناة “سكاي نيوز”.

ورداً على سؤال عن سبب هذا الغياب، قالت جوانا إن هذا ارتبط بأسرتها كما بظروف وصفتها بالخاصة والشخصية. وأضافت أنها لن تترك الفن أبداً لأنه يسير في عروقها على حد قولها.

وإثر هذا، تساءل الكثير من المتابعين عن حقيقة عودتها معبّرين عن فرحهم بذلك. كما تذكّر الكثيرون أبرز أغنياتها، وتحدّث آخرون عن التغيير الذي طرأ على شكلها حيث أشاروا إلى أنها ربما اكتسبت بعض الوزن وحقق الفيديو أكثر من 76 ألف مشاهَدة.

وخلال اللقاء تحدّثت جوانا عن العمل الذي أطلقته أخيراً بعنوان “أنا عربية” وقالت: “هو نشيد وطني كتبته في العام 2017 وجسّد تصوّري للبنان والدول العربيّة التي شبّهتها بطفلة لا تمتلك منزلاً ولا ألعاباً ولا أماناً، وصوّرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع بشير أسمر ابن المخرج الراحل سيمون أسمر في منطقة مار مخايل في بيروت، والتي تعرّضت لأضرار جسيمة بسبب انفجار المرفأ”.



