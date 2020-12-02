بعد غياب طويل عن الإطلالات سواءً الإعلامية أو التمثيلية، فاجأت الممثلة المصرية ​نيللي​ الجمهور بظهورها في مقابلة أجرتها معها الإعلامية المصرية ​بوسي شلبي​ على هامش الاحتفال بصدور السيرة الذاتية للممثل المصري سمير صبري.



ونشرت بوسي عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو وصور من اللقاء، إذ تفاعل معها المتابعون بشكل كبير وأثنوا على إطلالة نيللي، مشيرين إلى محافظتها على جمالها ورشاقتها وأناقتها.

وخلال اللقاء رفضت نيللي الكشف عن أسباب غيابها، مؤكدةً إشتياقها للجمهور، أنها سعيدة جدا بتواجدها في منزلها، ولا تتابع ما يحدث في الوسط الفني.





