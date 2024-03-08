تقدم الفنانة صفاء أبو السعود مسلسلا إذاعيا خلال شهر رمضان 2024، بعد غيابها 14 عامًا عن الدراما، وذلك ضمن خطة درامية تقدمها إذاعة راديو مصر في شهر رمضان المقبل.

وتقوم صفاء أبو السعود ببطولة المسلسل الإذاعي الذي يحمل اسم حمادة قلب الأسد، حيث يشاركها في بطولة العمل كل من الفنان خالد سرحان والفنانة مروة عبدالمنعم، ويعرض العمل في الساعة الرابعة مساءً قبل موعد الإفطار.

تفاصيل المسلسل الإذاعي

المسلسل الإذاعي حمادة قلب الأسد هو من تأليف وإخراج عمرو عبده دياب، فيما تستعد النجمة صفاء أبو السعود لتقديم مسلسل إذاعي آخر سيتم الإفصاح عنه خلال أيام وبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن.

يذكر أن الفنانة صفاء أبو السعود كانت قدمت مؤخرًا مهرجان مانحي الأمل لذوي القدرات الخاصة، حيث حملت الحملة اسمها وحققت نجاحا كبيرا من خلال الاستعراضات، التي قدمتها والأغاني المختلفة مع المشاركين في الحملة من الموهوبين.

آخر أعمال صفاء أبو السعود

من ناحية أخرى، تستعد صفاء أبو السعود لتقديم مسلسل إذاعي آخر سيتم الكشف عنه خلال أيام، ويشاركها فيه عدد كبير من نجوم الفن.

يُذكر أن آخر أعمال صفاء أبو السعود الفنية، مسلسل “اغتيال شمس”، الذي عُرض عام 2010، وتدور أحداثه حول “الدكتور شمس” الذي يسافر الى إحدى الدول الغربية للتخصّص في مجال الزراعة، في حين يشتدّ صراع الثأر بين عائلته “الجبيلي” وعائلة “أبو زرد”، وقبل أن يعود يجد نفسه مطلوباً للثأر، انتقاماً من شقيقه الأكبر الذي قتل 5 أشخاص من عائلة “أبو زرد”.

نبذة عن صفاء أبو السعود

ولدت صفاء أبوالسعود يوم 9 أكتوبر عام 1950، بدأت حياتها الفنّية بالالتحاق بمعهد الكونسرفتوار، وحصلت على الدبلوم من المعهد عام 1967، ثم حصلت على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1972، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية منذ ستينات القرن العشرين، وقدمت أيضًا العديد من الأعمال المسحية والأوبرتات الخاصة بالأطفال، وقدمت أهم أغنية عن الأعياد وهي أغنية “أهلا بالعيد” التي تعد أيقونة الأعياد ومصدر البهجة والفرحة.

وتزوجت صفاء أبوالسعود من رجل الأعمال السعودي الراحل صالح كامل مالك شبكة راديو وتليفزيون العرب ART، ويوجد لها برنامج منتظم شهير تقدمه علي قناة قناة الأفلام التابعة ل art وهو برنامج “ساعة صفا”، وتستضيف فيه مجموعة من مشاهير الفنانين المصريين والعرب.

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