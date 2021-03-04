لسنوات لمع اسم الطفل أحمد عقل الذي اشتهر بشخصية “سقراط” في فيلم “العفاريت”، كان نجما شارك في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية في فترة السبعينيات والثمانينيات، قبل أن يختفي ويقرر الابتعاد.

وكشف عقل سبب ابتعاده عن السينما موضحا أنه اكتفى من الشهرة التي حصل عليها في طفولته، على مدار 12 عاما شارك فيها في العديد من الأعمال.

وأوضح أنه عندما كان لديه الاختيار، فضل الإخراج عن التمثيل، لأنه ارتاح في مهنة الإخراج وأحبها، وفكر ماذا يريد من الوقوف أمام الكاميرا، الشهرة؟ شبع منها في طفولته، بحسب تصريحاته لتليفزيون اليوم السابع. سقراط

وتذكر أنه كان التقى بالفنان نور الشريف قبل وفاته، وكان أول لقاء يجمعهما بعد مشاركته في مسلسل “عمر بن عبد العزيز” ورشحه الفنان الراحل لعمل جديد، لكنه اعتذر. مسلسل عمر بن عبد لعزيز

واستعاد أحمد عقل ذكريات شهرته وقت الطفولة، وحكى أنه ذهب مع أسرته إلى سينما في وسط البلد ليشاهد فيلم “جحيم تحت الماء” الذي غنا فيه سمير صبري له أغنيته الشهيرة “اضحك يا بو علي يا خفيف الدم”، وقتها حاصره الجمهور لالتقاط صور معه.

وعن حياته الآن بعد الابتعاد عن التمثيل منذ 24 عاما قال إنه أب لـ3 بنات، أكبرهن في مرحلة الثانوية العامة، موضحا أنهن عندما يشاهدن فيلم “العفاريت” لم يستوعبن أن هذا الطفل هو والدهن وأخذوا فترة حتى استوعبوا الفكرة.