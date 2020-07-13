شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصور جديدة من احدث جلسة تصوير خضعت لها.

واطلت رانيا يوسف في هذه الصور بإطلالة جريئة بالمايوه من احد المنتجعات السياحية على البحر.

وتأتي هذه الصور الجديدة في الوقت نفسه الذي تقوم فيه رانيا يوسف بمحاربة التحرش على مواقع التواصل ونشرها صور للمتحرشين.

وكانت رانيا يوسف قد ردت، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو اديب منذ يومين، على من يبرر التحرش بحجة العري مؤكدة أن أن التحرش فعل غير مبرر أخلاقيًا، وأن الملابس لا تبرره بدليل التحرش بالأطفال وبالرجال.