بعد فيديو نانسي عجرم .. راغب علامة في فيديو من مطار بيروت

نشر الفنان اللبناني ” راغب علامة ” مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” من مطار بيروت في العاصمة اللبنانية .
وجاء الفيديو تحت عنوان : ” مطار بيروت يتوسع ويتحسن ” .
وأشاد راغب علامة في الفيديو بالتغييرات التي شهدها المطار والتي تبشر بالخير وأن لبنان ومطار بيروت بانتظار القادمين إليهم في الموسم السياحي .
وقال علامة في الفيديو : ” أنا كنت من المستائين جدا من مطار بيروت لكن التغييرات اللي اتعملت تبشر بالخير وبنقول لكل اللي بيحبوا لبنان أهلا وسهلا فيكم ” .
وتفاعل عدد كبير من محبي ومتابعي الفنان راغب علامة على الفيديو مشيدين بهذه الخطوة التي قام بها من أجل الترويج للسياحة في لبنان .
ويأتي هذا الموقف من راغب علامة بعد أيام من الفيديو التي قامت الفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” بنشره وهي بمطار بيروت عبرت خلاله عن غضبها الشديد بسبب الوقوف الطويل وسوء التنظيم خاصة وإنها كانت تحمل طفلتها الصغرى ” ليا ” على كتفها .
مطار #بيروت يتوسع و يتحسن 🙏🏻♥ #لبنان #راغب_علامة pic.twitter.com/k89VgOupiq
— Ragheb Alama (@raghebalama) July 15, 2019