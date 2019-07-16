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بعد فيديو نانسي عجرم .. راغب علامة في فيديو من مطار بيروت

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نشر الفنان اللبناني ” راغب علامة ” مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” من مطار بيروت في العاصمة اللبنانية .

وجاء الفيديو تحت عنوان : ” مطار بيروت يتوسع ويتحسن ” .

وأشاد راغب علامة في الفيديو بالتغييرات التي شهدها المطار والتي تبشر بالخير وأن لبنان ومطار بيروت بانتظار القادمين إليهم في الموسم السياحي .

وقال علامة في الفيديو : ” أنا كنت من المستائين جدا من مطار بيروت لكن التغييرات اللي اتعملت تبشر بالخير وبنقول لكل اللي بيحبوا لبنان أهلا وسهلا فيكم ” .

وتفاعل عدد كبير من محبي ومتابعي الفنان راغب علامة على الفيديو مشيدين بهذه الخطوة التي قام بها من أجل الترويج للسياحة في لبنان .

ويأتي هذا الموقف من راغب علامة بعد أيام من الفيديو التي قامت الفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” بنشره وهي بمطار بيروت عبرت خلاله عن غضبها الشديد بسبب الوقوف الطويل وسوء التنظيم خاصة وإنها كانت تحمل طفلتها الصغرى ” ليا ” على كتفها .

 

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