بعد قبلته المثيرة للجدل لاصالة.. عبد الرحمن بن مساعد: “أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب اليه”

أثار تقبيل الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد آل سعود لرأس الفنانة السورية أصالة موجة من الجدل عبر الشبكات الاجتماعية، دفعته لتوضيح الأمر.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

وكان ناشطون قد نشروا مقطع فيديو يظهر لحظة تقبيل الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد لرأس الفنان السورية أصالة أثناء مشاركتهما معاً في ليلة سهم بالعاصمة السعودية الرياض..

الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من ٢٥ سنة وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم.. سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك ؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك ..الموضوع لا يتعدى ذلك .. والا مافعلته علنًا..

أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب اليه — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) November 7, 2019

وبعد الجدل الذي أثاره البعض حول قبلة الأمير لرأس الفنانة السورية، غرّد الأمير رداً على فيديو نشره أحد المغردين وأوضح ما حصل.

وأشار الأمير عبد الرحمن بن مساعد إلى إن الفنانة أصالة لها علاقة عائلية قديمة معهم منذ أكثر من 25 عاماً، وهي صديقة لبناته، وهو يعتبرها واحدة منهم.

خطأ شرحت ملابساته وجل من لا يخطئ .. واكرر .. أستغفر الله المطلع على النوايا وأتوب اليه..

ولكن أن يعظني أمثالك.. فشر البلية ما😂 https://t.co/LrP0gYm38Z — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) November 7, 2019

وقال :”الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من ٢٥ سنة وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم.. سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك ؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك”.

وأكد الأمير السعودي أن “الموضوع لا يتعدى ذلك وإلا ما كان فعله علنًا”، مختتماً تغريدته بالقول :”أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب إليه”.

وتشهد المملكة العربية السعودية فعاليات موسم الرياض الذي شهد حضور عدد كبير من أشهر نجوم الوطن العربي بمختلف المجالات.