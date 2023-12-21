أثار الفنان أحمد سعد الجدل مجددا بملابسه خلال حفله الأخيربـ موسم الرياض، خلال الأيام الماضية، ضمن فعاليات مهرجان “ميدل بيست ساوند ستورم”.

إطلالة أحمد سعد

وظهر الفنان أحمد سعد خلال حفل الرياض، بإطلالة شبابية تميزت بالبنطلون الأسود الفضفاض متعدد الجيوب (كارجو بانتس)، والقفازات الجلدية، بالإضافة إلى جاكت قصير بدون أكمام يتماشى مع الإطلالة.

ظهر الفنان أحمد سعد خلال حفل الرياض، بإطلالة شبابية تميزت بالبنطلون الأسود الفضفاض متعدد الجيوب (كارجو بانتس)، والقفازات الجلدية، بالإضافة إلى جاكت قصير بدون أكمام يتماشى مع الإطلالة.

قميص أحمد سعد الشفاف

وتسببت إطلالة الفنان أحمد سعد، في عودة إطلالته بالقميص الشفاف بحفله الغنائي، بموسم جدة، إلى الأذهان مجددا، حيث بإطلالة غريبة و غير تقليدية، مرتديا قميص أسود ولكنه شفاف كشف عن جسده وهو ما أثار الجدل بين متابعيه على السوشيال ميديا، ونسق معه فيست بنفس اللون.

انفصال أحمد سعد وعلياء البسيوني

وكانت قد أعلنت مصممة الأزياء علياء البسيوني انفصالها عن الفنان أحمد سعد، عبر حسابها بموقع إنستجرام.

وكتبت :” الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته.. حابة أشكر أحمد جدًا على أصله الغير طيب ومعدنه السئ وحابه اقوله شكرًا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابه إنه ينتهي”.

فيلم جديد يجمع الأخوين عمرو وأحمد سعد

من ناحية أخرى، أعلن النجم عمرو سعد عن تعاونه مع شقيقه أحمد سعد في فيلم سينمائي جديد بدأ التحضير له.

وخلال لقائه مع et بالعربي في حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي قال عمرو سعد: “ناوي أعمل أنا وأحمد فيلم سينمائي، أحمد سعد هيتقدم كنجم سينمائي مش هيببقى بيغني”.

وتابع: “في كاست كبير جدا بيشارك في الفيلم، هنبدأ تصوير السنة دي على أنه يتجهز للسنة اللي بعدها”.

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