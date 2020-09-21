نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو اثار انتباه عدد كبير من المتابعين حيث شاهده في ساعات قليلة أكثر من 352 ألفاً من هؤلاء.

واعتبروا أن المقطع يتضمن الكثير من الاستفزاز حيث ظهرت فيه الفنانة وهي تصعد السلم الكهربائي مرتدية سروالاً من الجلد الضيق اللامع مع كنزة قصيرة.

ورأى العديد من هؤلاء أنه لا يمكنها التحدث عن التحرش ونشر صور للمتحرشين بها فيما هي ترتدي في المقابل ملابس مثيرة للجدل. وفي المقابل رأى آخرون أن اختيار الملابس حرية شخصية.

ومما جاء في التعليقات القاسية: “كل الدعم للفنانة رانيا يوسف قائدة حملة لا للتحرش، صاحبة الملابس المحتشمة التى ترفض دائماً أدوار الأغراء” و”يعني تستفزي الناس بأسلوبك دة وبعدين ترجعي تقولي تحرش. شخصية غريبة اوي الصراحة” و”منوره يطاهره” و”اتقي لله بنفسك بناتك في سن زواج” و”وترجعي تقولي امسك متحرش امسك متحرش”.

ويشار إلى أن الممثلة نشرت قبل هذا على حسابها الخاص على “تويتر” صورة مركبة لأربعة من الحسابات التي علّقت على منشورات لها بشكل غير لائق مظهرة صورة الحساب واسم المتحرش مع إخفاء وجهه. وعلقت: السكوت عن التحرش جريمة… ماتخافيش وافضحي متحرش”.