حرص عدد من كبير من الفنانين والفنانات على تهنئة الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاده الـ 59 كل على طريقته ولكن كان لافتا اختيار بعض الفنانات نشر فيديوهات ظهرن بها وهن يرقصن على انغام اغنياته بهذه المناسبة.

فقد نشرت الفنانة المصرية انجي على مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص على انغام اغاني عمرو دياب وعلقت كاتبة: “كل سنة وأنت طيب وبخير ودايمًا مبدع ومتألق يا أجمل هضبة.. ياللي اسمك هو معنى الإرادة والعزيمة والنجاح والإصرار، ياللي كل ألبوم ليك هو عنوان لسنة من حياتنا ومشوارك رسمنا فيه مشوارنا بفرحنا وحزننا في قوتنا وانكسارنا في ضحكتنا ودموعنا.. ولسه معاك مكملين ومخلصين.”

وكانت الفنانة المصرية ليلى علوي قد نشرت سابقا مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص في احد حفلات عمرو دياب على انغام اغنية “وحكايتك أيه” وعلقت كاتبة: “”دايماً مجمعنا في حفلاتك، ومفكرنا بأحلى الذكريات اللي فاكرينها على أغانيك، كل سنة وأنت طيب يا هضبة.. وكل سنة وذكرياتنا معاك بتزيد. ”.