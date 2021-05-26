بعد الضجة التي أحدثتها بحديثها عن مرضها ومعاناتها مع متلازمة فرطة الحركة، كشفت جانا، إبنة النجم عمرو دياب عن تفاصيل جديدة عن عملها في مجال الموسيقى.

وكشفت جانا في لقاء ببرنامج ET بالعربي أنها بصدد التحضير لعمل موسيقي سرّي، لافتة الى أنها جزء من مشروع وستغني فيه.

وأعلنت عن حماسها وسعادتها بالعمل المنتظر وبغنائها الأغنية، مؤكدة أن بعد إطلاقه سيكون الجميع متحمساً وسيتمكن الجميع من معرفة وجهة نظرها في الكثير من الأشياء من خلال الموسيقى.

وكانت جانا تحدثت عن تفاصيل معاناتها مع متلازمة ADHD، والتوتر الذي كانت تعاني منه وتسبب لها بمشاكل في الصوت، ما نتج عنه حدوث عقد في أحبالها الصوتية وتورمها وخسارة صوتها لفترة من الوقت.