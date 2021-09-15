أعلنت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر عن وفاة ” منى الشراح ” شقيقة الفنانة الكويتية الراحلة ” انتصار الشراح ” يوم أمس الثلاثاء .

فنشرت مي العيدان صورة لمنى الشراح وكتبت في تعليقها عليها : ” انتقلت إلى رحمة الله منى الشراح شقيقة المرحومة الفنانة انتصار الشراح ” .

وتابعت : ” الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويوسع منزلها ويحشرها مع الأبرار والصديقين والصالحين ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة .. لاتبخلوا عليها بالدعاء ” .

كما نعت الفنانة ” هيا الشعيبي ” وفاة شقيقة انتصار الشراح من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام بصورة للفقيدة وعلقت عليها قائلة : ” منى الشراح .. إلى جنة الخلد ” .

يذكر أن الفنانة انتصار الشراح كانت قد رحلت عن عالمنا في 31 يوليو الماضي بعد صراع مع المرض وتدهور حالتها الصحية .