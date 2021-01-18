أجرى ” محمد شبانة ” نجل شقيق الفنان المصري الراحل ” عبد الحليم حافظ ” حوارا مع تليفزيون اليوم السابع كشف من خلاله عن مفاجأة تتعلق بجثمان العندليب الأسمر الذي رحل عن عالمنا منذ 44 عاما .

حيث أشار محمد شبانة إلى أن جثمان عبد الحليم حافظ لم يتحلل وهو ما رآه عندما قاموا بفتح مقبرته بعد مرور 31 عاما على وفاته .. فقال : ” روحت دار الإفتاء وعرفنا إزاي ننقل جثمان والدي وعمي عبدالحليم بسبب المياه الجوفية وجبنا خبراء ومهندسين لكن لقينا المياه مدخلتش ليهم بسبب الصخور لكن فضلنا ننقلهم ونعمل عزل للمكان ” .

وأضاف : ” نزل شيخ مسجد وشيوخ تانية القبر ولقيتهم بيقولولي لازم تنزل علشان تشوف بعينك .. نزلت وشدوني وشوفت حاجة جميلة وهي إن عمي عبدالحليم نايم بشعره الأسود وخدوده ومناخيره وودانه وكل حاجة زي ما هى سليمة متحللتش ” .

وتابع شبانة حديثه : ” لما سألت قالولي إنه كان بيعمل أعمال خير كتير جداً ومش بيحكي عن الحكاية دي لأنه مش بيحب يظهر في الصورة .. وكنت رافض أقول إللي شوفته بس قالولي قول لأنها مش هتقدم ولا هتأخر دي حاجة عند ربنا ” .

وقال محمد شبانة أنه سيتم طرح مذكرات صوتية قريباً للعندليب يذكر فيها أسباب عدم زواجه من سعاد حسني وبدايته معها وقصص حبه جميعاً وعلاقاته ببليغ حمدي وعبدالوهاب وغيرهما .

يذكر أن عبد الحليم حافظ كان قد توفى في عام 1977 عن عمر يناهز 47 عاما بعد صراع مع المرض .

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