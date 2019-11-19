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بعد مرور 9 سنوات على زواجها .. صورة من حفل زفاف بشرى وتعليق : ” النكد في دمها “

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة من حفل زفاف الفنانة ” بشرى ” والذي تم منذ 9 سنوات ولاقت الصورة عددا من التعليقات الساخرة على المظهر التي بدت عليه بشرى .

حيث ظهرت بشرى وهي تجلس مرتدية فستان الزفاف وبجانبها الفنان عمرو دياب وهو يغني لها وخلفها الفنان أحمد حلمي وتظهر عليها علامات الحزن وبملامح متعبة .

وجاء التعليق بشكل ساخر على هذه الصورة قائلا : ” عمرو دياب بيغنيلها وأحمد حلمي بيطبلها وهي النكد في دمها ” .

وأعادت بشرى نشر هذه الصورة بالتعليق الموجود معها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” كنت مهبطة وضغطي واطي وقاعدة مستنية يفتحوا البوفيه .. معرفش إيه سر انتشار الكوميكس ده وكل الناس بتبعتهولي في آخر ساعتين رغم إن عمر الصورة دي 9 سنين من تاريخ يوم فرحي عام 2010 .. بس ملعوبة ” .

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كنت مهبطة و ضغطى واطى وقاعدة مستنية يفتحوا البوفيه😂😂😂😂 معرفش ايه سر انتشار الكوميكس ده وكل الناس بتبعتهولى فى اخر ساعتين رغم ان عمره الصورة دى ٩ سنين من تاريخ يوم فرحى عام ٢٠١٠ …بس ملعوبة😂😂😂😂😂

A post shared by Bushra Rozza (@bushraofficial) on

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