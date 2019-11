بعد مرور 9 سنوات على زواجها .. صورة من حفل زفاف بشرى وتعليق : ” النكد في دمها “

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

كنت مهبطة و ضغطى واطى وقاعدة مستنية يفتحوا البوفيه😂😂😂😂 معرفش ايه سر انتشار الكوميكس ده وكل الناس بتبعتهولى فى اخر ساعتين رغم ان عمره الصورة دى ٩ سنين من تاريخ يوم فرحى عام ٢٠١٠ …بس ملعوبة😂😂😂😂😂