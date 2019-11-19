بعد مرور 9 سنوات على زواجها .. صورة من حفل زفاف بشرى وتعليق : ” النكد في دمها “

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة من حفل زفاف الفنانة ” بشرى ” والذي تم منذ 9 سنوات ولاقت الصورة عددا من التعليقات الساخرة على المظهر التي بدت عليه بشرى .
حيث ظهرت بشرى وهي تجلس مرتدية فستان الزفاف وبجانبها الفنان عمرو دياب وهو يغني لها وخلفها الفنان أحمد حلمي وتظهر عليها علامات الحزن وبملامح متعبة .
وجاء التعليق بشكل ساخر على هذه الصورة قائلا : ” عمرو دياب بيغنيلها وأحمد حلمي بيطبلها وهي النكد في دمها ” .
وأعادت بشرى نشر هذه الصورة بالتعليق الموجود معها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” كنت مهبطة وضغطي واطي وقاعدة مستنية يفتحوا البوفيه .. معرفش إيه سر انتشار الكوميكس ده وكل الناس بتبعتهولي في آخر ساعتين رغم إن عمر الصورة دي 9 سنين من تاريخ يوم فرحي عام 2010 .. بس ملعوبة ” .
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كنت مهبطة و ضغطى واطى وقاعدة مستنية يفتحوا البوفيه😂😂😂😂 معرفش ايه سر انتشار الكوميكس ده وكل الناس بتبعتهولى فى اخر ساعتين رغم ان عمره الصورة دى ٩ سنين من تاريخ يوم فرحى عام ٢٠١٠ …بس ملعوبة😂😂😂😂😂